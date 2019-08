Open Arms contro Malta: "Vuole accogliere solo 39 migranti"

Open Arms, la nave della ong spagnola Proactiva Open Arms che da 10 giorni si trova al largo delle coste italiane, ha soccorso altri 39 migranti in una nuova operazione. Lo ha annunciato su Twitter il responsabile della ong, Oscar Camps, specificando che l'operazione è avvenuta in "acque internazionali" e che "nel frattempo, continuiamo ad attendere un porto sicuro dove attraccare". È proprio questo il problema di Open Arms, che alla sua richiesta di poter sbarcare il suo carico di 121 migranti - a cui come detto se ne sono appena aggiunti altri 39 - ha ricevuto un secco no sia dal governo italiano sia da quello maltese.

Ed è proprio Malta a finire nel mirino della ong spagnola, che sempre su Twitter ha spiegato che " Malta rifiuta di sbarcare le 121 persone che si trovano da 9 giorni a bordo dell'Open Arms, è disposta a prendere solo le 39 persone salvate un'ora fa. È inammissibile. Questo ha generato seri problemi di sicurezza a bordo ". "Tutti hanno bisogno di sbarcare in un porto sicuro", ha aggiunto la ong spagnola, la cui imbarcazione si trova attualmente in acque internazionali in attesa di ricevere un via libera che però tarda ad arrivare. Nel frattempo, sabato mattina, è in programma a Lampedusa una conferenza stampa a cui parteciperà anche l'attore e attivista statunitense Richard Gere, che venerdì è salito sulla Open Arms per distribuire i viveri ai migranti.

Divieto di ingresso in Italia alla Ocean Viking

Intanto è stato notificato alla Ocean Viking il divieto di ingresso, transito e sosta in acque italiane. In una nota all'ambasciata norvegese in Italia, il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale ha comunicato che la nave delle ong Sos Mediterranée e Medici senza frontiere " è stata impegnata nei giorni scorsi in un'attività sistematica di perlustrazione e attualmente risulta proseguire la navigazione in zona, con intenti non genuinamente ispirati a quelli definiti dalle convenzioni internazionali in materia di soccorso in mare e non in linea con lo spirito delle norme europee e italiane in materia di sicurezza e controllo delle frontiere e di contrasto all'immigrazione illegale ".