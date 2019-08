Open Arms minaccia l'Italia: ci porta i migranti rifiutati da Malta

Continua il braccio di ferro tra il ministro dell'Interno Matteo Salvini e Open Arms, ormai in mare da giorni. Tutto inizia il primo agosto scorso, quando la ong catalana annuncia via Twitter di aver salvato 68 persone " con segni evidenti delle torture subite in Libia. Due bimbi, due donne in gravidanza, una di nove mesi con contrazioni ". E poi sempre nello stesso tweet: " Ora abbiamo bisogno di un porto sicuro per farle sbarcare ". Ma i porti italiani sono chiusi e Open Arms si dirige quasi in stand-by verso le acque italiane. Nel frattempo, le due donne incinte e la sorella di una di loro vengono fatte scendere dalla nave e accolte dalla Guardia costiera italiana.

#ULTIMAHORA

Rescatadas 68 personas en plena noche. Con terribles signos de violencia.

A bordo 123 náufragos. Necesitamos un puerto seguro donde desembarcar. https://t.co/Mf3Ee0BwHf — Open Arms (@openarms_fund) August 2, 2019

Ma Open Arms continua a sfidare il governo italiano, nonostante gli inviti che da diverse autorità disposte ad accogliere i migranti. Il primo è Joan Ribó, sindaco di Valencia, che parla di " dovere etico ed umano nei confronti delle persone che rischiano la vita per fuggire dal terrore, la guerra o la miseria ". Ma non solo. Il primo cittadino fa anche sapere di esser pronto a sollecitare il governo spagnolo per accogliere gli oltre cento migranti presenti sulla nave. " Vogliamo seguire la strada che abbiamo intrapreso con l'Aquarius ", fa sapere il sindaco, che poi prosegue: " Valencia e i valenciani vogliono ispirarsi ai valori della solidarietà, benessere e libertà che l'Europa ha sempre rappresentato ". L'invito rimane però lettera morta. Stessa cosa avviene anche di fronte alle sollecitazioni che provengono dalla comunità autonoma dell'Estremadura, che si dice pronta ad accogliere almeno dieci migranti, come affermato dal direttore generale dell'Agenzia per la Cooperazione allo sviluppo della comunità, José Ángel Calle. Ma non c'è nulla da fare e Open Arms prosegue - imperterrita - a viaggiare senza una meta tra Lampedusa e Malta. È il 4 agosto scorso e i migranti sono sull'imbarcazione da oltre 48 ore. Ieri, infine, il no di Malta.

