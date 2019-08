"Tendi la mano", "Parli ancora?": scontro Saviano-Salvini su ong

"Il mio invito è a fotografarci mentre tendiamo la mano e postare la foto sui social per contenere la massa di sterco che il Ministro della Mala Vita Salvini e suoi scherani stanno diffondendo sul web". Roberto Saviano, con un post su Facebook, si schiera contro il decreto Sicurezza bis che "viola apertamente la Costituzione italiana e la Convenzione di Ginevra".

Saviano parte dalla crisi con la Ong Open Arms per sferrare il suo ennesimo attacco al ministro Salvini. "Farla sbarcare è necessario. Il solito ricatto del governo (riversare le responsabilità su Malta e Spagna, che hanno, tra l'altro, accolto molti più migranti dell'Italia) non fa altro che peggiorare le condizioni di queste persone" , scrive ancora l'autore di Gomorra. "La propaganda sovranista, colma di bugie, distrae dal tradimento delle proprie promesse attaccando chi salva persone in mare. Far capire che salvare vite è difendere la nostra vita deve essere nostro compito" , scrive ancora Saviano che conclude il post con gli hasthag "NoDecretoMalaVita. #SiamoTuttiOpenArms" e #megliomultatichecomplici. Matteo Salvini, poche ore dopo, sempre via Twitter, replica: "Ma ancora parla? Porti chiusi e prima gli italiani. Punto".