Open, da Moby fondi sospetti anche a Grillo e Casaleggio

Ancora brutte notizie per Davide Casaleggio: dopo il paventato conflitto di interessi circa il dl Innovazione, ora deve fare i conti anche con le notizie diffuse sui finanziamenti della società di navigazione Moby di Vincenzo Onorato all'imprenditore e al blog di Beppe Grillo. I due avrebbero avuto contratti dalla società dell'armatore il quale avrebbe cercato sponde appoggiando Matteo Renzi, finanziando la fondazione Open e versando denaro per sostenere il sito del comico genovese e la Casaleggio Associati.

Sulle notizie pubblicate oggi da diversi quotidiani, è intervenuto Maurizio Gasparri: " Quali sono stati i rapporti tra Onorato e il mondo grillino? Onorato ha disonorato Grillo? Hanno preso soldi? Per quali prestazioni?. Quali posizioni hanno preso i parlamentari grillini in merito alle normative riguardanti le società di navigazione? ". Il senatore di Forza Italia vuole fare chiarezza e perciò ha avvertito il Movimento 5 Stelle: " I grillini hanno fatto della loro diversità l'unico codice identificativo. Non li molleremo per un secondo. Non si illudano di farla franca ". Il garante del M5S dovrebbe assolutamente " spiegare anche molte cose della sua vita personale e familiare ".

La difesa di Onorato

Dura la presa di posizione da parte di Luciano Nobili: " Un'azienda dà 60mila euro a Open: perquisizioni, accuse, aperture dei Tg. La stessa azienda ne dà poi 600mila a Casaleggio e 240mila al blog di Grillo. Tutti zitti: media proni, giudici silenti ". Il deputato di Italia Viva sul proprio profilo Twitter ha poi aggiunto: " Noi siamo garantisti: speriamo non perquisiscano Beppe e Casaleggio il giorno di Natale ".

Nel primo pomeriggio è arrivata la replica di Onorato, che ha precisato di essersi rivolto alla Casaleggio Associati in quanto " leader in quel settore ". Inoltre ha affermato che " quelle pagate alla Casaleggio sono cifre di mercato e non mi aspettavo favoritismi, infatti Toninelli mi ha attaccato ". L'armatore ha fatto luce anche sulla fondazione Open: è stato un " finanziamenteo trasparente, credo nelle idee sociali di Renzi. E la legge Cociancich non prevede aiuti per gli armatori ".

" Non agisco in regime di monopolio, ma in regime di mercato. Basta andare su qualsiasi sito di viaggi e facilmente si può verificare che in Sardegna viaggiano tante compagnie ", ha proseguito. Le sue navi viaggiano " con stipendi base di 1.600 euro al mese ", mentre quelle dei suoi colleghi " con 300 dollari al mese con lavoratori extracomunitari sfruttati e sottopagati ". A suo giudizio si tratta di differenze che hanno creato " solo sperequazioni fra lavoratori comunitari ed extracomunitari e soprattutto disoccupazione al Sud ".