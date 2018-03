Ora Saviano risponde a Salvini: cita prova di urina in Gomorra

Botta e risposta via social network. La sfida tra Matteo Renzi e i suoi "nemici", Roberto Saviano in primis, si arricchisce di un nuovo capitolo. Dopo il post su Facebook del leader della Lega in cui "brindava" alla salute degli avversari, ora l'autore di Gomorra risponde su Twitter. "Mattè, famm' capì si me pozz' fidà 'e te!".

La citazione di Saviano riguarda il boss Pietro Savastano della serie tv 'Gomorra', che fa bere la sua urina al suo sottoposto Ciro come prova della sua fedeltà. Insomma, letto fra le righe il messaggio dello scrittore potrebbe significare che quel bicchiere di vino mostrato da Salvini nient'altro sarebbe che una dose di pipì.

Lo scontro social era iniziato ieri quando il fotografo Oliviero Toscani aveva definito "uomo di Neanderthal" il candidato premier del Carroccio. Salvini, forte della sua vittoria alle elezioni, aveva risposto con ironia e con un sorriso. Brindando alla salute di " Roberto Saviano, Fabio Fazio, Oliviero Toscani, Vauro, 99 Posse, Gad Lerner e Saverio Tommasi. Baci e abbracci". Dopo Saviano, anche Saverio Tommasi ha preso tastiera e mouse per dire la sua con toni da vittimismo: " Diciamo la verità: quando qualcuno brinda alla tua salute fa sempre piacere. Quasi sempre. Perché l'ironia di uno degli uomini in questo momento più potenti d'Italia, e che in ogni caso influirà in modo sostanziale nella formazione del prossimo Governo italiano, non è un grande incoraggiamento per il prosieguo del proprio lavoro. Quando gli uomini di potere colpiscono scrittori, giornalisti, artisti, significa che sono tempi grigi. Lo sapevamo, ma l'ennesima constatazione non è piacevole ".

Una replica arriva anche dal gruppo musicale antifascista del 99posse: "La caratura morale di Matteo Salvini è tutta in questo suo post di qualche ora fa - scrivono su Facebook - Non riuscendo a sostenere un confronto da adulto con giornalisti, artisti, scrittori e musicisti che lo hanno semplicemente criticato o legittimamente contrastato in questi mesi, si comporta come un adolescente che si vendica contro tutti quelli che ce l'hanno con lui. "