Orban scrive a Salvini: "Stima e gratitudine per la politica sui migranti"

A ognuno il suo endorsement. Se a mettere (metaforicamente) una mano sulla spalla del presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, ci sono il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il guru dell’informatica Bill Gates, a ringraziare pubblicamente Matteo Salvini per il lavoro svolto in questi mesi per bloccare gli sbarchi, invece, è il premier ungherese, Viktor Orbán.

Il capo dell’esecutivo magiaro non si rivolge al ministro dell’Interno ma al “segretario federale della Lega”. Un particolare che lascia intendere come l’occasione sia quella di un commiato. Ma è l’unica nota malinconica nella missiva da Budapest. Una lettera dal tono cordiale che, per il resto, è un elogio indiscusso dell’azione di governo messa in campo dal Viminale fino alla prematura dissoluzione dell’esecutivo gialloverde.

“Noi ungheresi non dimenticheremo mai che lei è stato il primo leader dell’Europa Occidentale a voler impedire il flusso incontrollabile di immigrati attraverso il Mar Mediterraneo”, scrive Orbán, che “arruola” Salvini nell’esercito “sovranista”. “Indipendentemente dai futuri sviluppi della politica interna italiana e dal fatto che apparteniamo a gruppi parlamentari europei diversi – aggiunge - la consideriamo come un compagno di battaglia nella nostra lotta per fermare l'immigrazione e per preservare il patrimonio cristiano europeo”.

“Le auguro tanto successo e buona salute – conclude nel messaggio – per il suo lavoro pieno di responsabilità”.