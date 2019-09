Orlando: "Serve innovazione, io non farò il ministro"

" Ringrazio Zingaretti, ma non farò parte del nuovo governo" . Così, il vicesegretario del Partito Democratico, Andrea Orlando, declina la proposta del leader dei dem, di entrare a far parte del nuovo esecutivo guidato da Giuseppe Conte.

" Il segretario del mio partito mi ha proposto di fare parte del nuovo governo con una delega di grande rilievo, fatte salve le prerogative del presidente incaricato e del Capo dello Stato ", scrive Orlando in un post su Facebook. Poi, specifica di aver declinato l'invito, a seguito dei ringraziamenti di rito rivolti a Nicola Zingaretti.