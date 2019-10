Pace tra Conte e Di Maio, ma tra i 5S regna il caos

" Ci siamo detti le cose in faccia, con franchezza, come due amici che avevano avuto un'incomprensione ". Lo ha spiegato Luigi Di Maio ai ministri che gli chiedevano del colloquio a Palazzo Chigi con Conte. Dopo i botta e risposta degli ultimi giorni, tra il ministro degli Esteri e il premier sembra essere tornata la pace. O che almeno, tra i due, sia stata "siglata" una tregua.

" Con Di Maio è stato un momento per confrontarci sugli sviluppi degli ultimi giorni. Tra me e lui non ci sono stati toni particolari" , ha assicurato Giuseppe Conte che continua così a rivestire il ruolo di " mediatore nella maggioranza ". Nessuna intenzione di " spaccare il Movimento ", riporta il Messaggero, anche se i malumori tra i pentastellati crescono sempre di più.

Ormai basta davvero poco per innescare una vera e propria crisi nel Movimento. Questa sera ci cercherà di sistemare qualche incomprensione durante l'assemblea convocata a Montecitorio per sbloccare lo stallo sul nome del futuro capogruppo. In corsa ci sono Francesco Silvestri e Raffaele Trano. E il caos regna su tutto.