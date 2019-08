Il padre di Di Battista: "Quando scrivo Lega, mi esce sempre la esse"

Il battibecco tra Matteo Salvini e Alessandro Di Battista non si ferma. E ora, nello scontro tra i due si inserisce anche il papà dell'ex deputato grillino, Vittorio Di Battista.

Nei mesi scorsi, il leader leghista aveva definito Alessandro Di Battista il "vacanziero più pagato del mondo" , che insisteva perché il vicepremier rendesse conto sulla questione dei presunti fondi russi alla Lega e sul caso Siri. In un post di Facebook, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle aveva scritto: " Non capisco perché Matteo Salvini mi attacchi sul personale. Io sollevo delle questioni da libero cittadino, non pagato dai cittadini: mi rispondesse quando lo attacco sulla viltà rispetto ai Benetton, alla nazionalizzazione di autostrade, ai tradimenti rispetto al Tav e a Radio Radicale. Mi rispondesse su questo. Non me ne frega niente dei cocktail, facesse quello che vuole, si ubriacasse il sabato sera" .

L'ultimo attacco di Di Battista, però, riguardava la moto d'acqua della polizia usata dal figlio di Salvini, durante una vacanza. E ieri, Salvini, aveva ammesso di aver quasi perso la pazienza: " Stasera potrei mandare a ca***e Di Battista ", aveva dichiarato. Il vicepremier, infatti, aveva confessato di essere "stufo di attacchi di quelli che dovrebbero essere alleati" .

Ma ora, a gettare altra benzina sul fuoco, ci ha pensato Vittorio Di Battista, padre del grillino, che ha risposto al leader leghista, intenzionato a mandare a quel paese il figlio: " Sono preoccupatissimo, il Cassoeula, più grasso e sudaticcio del solito, stasera "manda a quel paese" Di Battista. Eilà, Dudù, con chi ce l’hai? ".