Il padre della brigatista Saraceni: "Siamo noi la parte offesa"

Luigi Saraceni è una furia. L'ex toga rossa, fondatore di Magistratura democratica e padre di Federica, la brigatista che nonostante una condanna a 21 anni e 6 mesi di carcere per associazione con finalità di terrorismo e l'omicidio del giuslavorista Massimo D'Antona percepisce 623 euro mensili di reddito di cittadinanza, non accetta le polemiche. " Cosa ne facciamo di una persona che ha commesso il reato numero uno, la buttiamo in una discarica, le diciamo vai a fare la prostituta? Come risolviamo il problema della sopravvivenza di una persona in queste condizioni? ". Secondo l'ex giudice, la figlia sarebbe ben disposta a rinunciare all'assegno.

A patto di "darle un lavoro". Fino all'incredibile sfogo ai microfoni di Radio Capital: " Cosa ne facciamo? Va a fare le rapine o ce ne prendiamo carico? Dobbiamo fare come i nazisti che li infornavano questi qua? ". Dunque, per Saraceni senior dovrebbe essere lo Stato a farsi carico della figlia. Avrebbe più senso che fosse la famiglia a occuparsene. Ma l'ex deputato di Verdi e Pds non ci pensa nemmeno, nonostante - riporta La Verità - percepisca 5mila euro al mese di pensione per il suo lavoro di magistrato. Somma a cui aggiungere il vitalizio da ex parlamentare, calcolato in 4.725 euro lordi (2.420 netti). Al mese, si intende. Cifra scesa dopo la cosiddetta riforma Fico a 1.500 euro lordi.