Padre Zanotelli contro Salvini: "Processatelo per disumanità"

Dopo l'assalto dei pm, che hanno indagato Matteo Salvini per sequestro di persona per il caso della Open Arms, poteva mancare anche quello dei buonisti? E infatti è arrivato subito padre Alex Zanotelli ad attaccare l'ex ministro dell'Interno.

"Va processato per la sua disumanità", ha detto all'agenzia Adnkronos il missionario comboniano - da sempre pro migranti e non nuovo a parole choc contro il leader della Lega -. Nella sua invettiva il religioso ha dipinto Salvini come un robot che "non sente il dolore per gli altri, in particolare per chi soffre, non ha alcun senso morale". E per questo si aspetta un esito diverso da quello dell'inchiesta sulla Diciotti, quando il Senato negò l'autorizzazione a procedere: "Voglio augurarmi che stavolta i 5 Stelle, che non sono più parte del governo con la Lega e dicono che non torneranno mai più con Salvini, votino secondo coscienza e si crei un blocco per fare processare l'ex ministro".

Alla notizia dell'indagine su Open Arms, in realtà, Salvini ha reagito parlando di una "medaglia". E anche uno dei suoi più ferventi oppositori, il filosofo e saggista Massimo Cacciari, fa notare come la vicenda "politicamente parlando certamente non fa altro che bene al signore, purtroppo". Eppure padre Zanotelli attacca ancora: "Ma come si fa a parlare di medaglia? Chi reagisce così non tiene in alcun conto il dolore di nessuno", dice, "Questa è la cosa grave: il senso di strafottenza tipico dei ricchi nei confronti di chi non ce l'ha fatta".