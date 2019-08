Paragone, "Orgoglioso di stare sempre dalla parte opposta di Renzi"

Che Paragone da giornalista non le mandasse a dire lo si sapeva bene ma in questo momento, da senatore 5Stelle, le sue parole pesano come un macigno.

Il parlamentare pentastellato di questa legislatura, ma prima molto vicino professionalmente e politicamente alla Lega, è stato indicato da Matteo Renzi, insieme ad Alessandro Di Battista, come uno di quelli " quelli che vogliono far saltare la (sua) trattativa ", cioè le prove di accordo tra Partito Democratito e Movimento 5 Stelle per la nascita di un nuovo governo e di una nuova maggioranza in parlamento.

Il giornalista, però, si fa scivolare queste accusa e in un posto su facebook rincara la dose e dichiara di essere " Orgoglioso di stare sempre dalla parte opposta di Renzi ".

A questo punto tutto sembrerebbe circoscritto ad una posizione netta nei confronti dell'ex presidente del Consiglio e segretario del Pd ma per Paragone il problema è proprio il Pd, forse per le vecchie rimembranze leghiste: " Più sento parlare quelli del Pd e piu' avverto quel solito senso di spocchia e di superiorita' che mal sopporto... ".

Di certo non ci sono le migliori intenzioni nell'aiutare il Movimento nelle trattative con il Partito Democratico, anche se ieri durante l'assemblea dei penta stellati è stato dato un appoggio plebiscitario a Luigi Di Maio nel portare avanti questa idea mal digerita, probabilmente, sia dalla base che da alcuni esponenti dei 5 Stelle e difatti, da Paragone arriva l'affondo: " Quando c'erano quelli bravi al governo... Spero che Di Maio ci pensi bene prima di cedere al Pd ".