"Ecco i 5S che non pagano": così Paragone sfida Di Maio

Gianluigi Paragone mette nero su bianco tutti i nomi dei suoi colleghi pentastellati che " non hanno restituito nulla o quasi ". Il senatore del Movimento 5 Stelle sul proprio profilo Facebook ha lanciato una diretta in cui ha elencato i grillini morosi: " Acunzo, Aprile, Cappellani, Del Grosso, Dieni, Fioramonti, che lo hanno anche fatto ministro, Frate, Galizia, Grande, Lapia, Romano, Vacca, Vallascas… ". Poi è passato a rendere noti i senatori: " Anastasi, Bogo, Ciampolillo, Di Marzio, Di Micco, Giarrusso, Lorefice ".

Il giornalista ha fatto luce anche su Fabiana Dadone, il ministro della Pubblica amministrazione: " È un pò incompatibile. Non puoi essere nel collegio dei probiviri ed essere anche ministro. Dadone è ferma a 5 mensilità. Te ne mancano un bel pò figlia mia... ". E ha colto l'occasione per annunciare: " Purtroppo dovrai giudicare anche su te stessa. Sarò costretto a fare esposto per chiedere l’espulsione dal gruppo ". Sotto la lente di ingrandimento pure Carla Ruocco, presidente della commissione Finanze: " Vuole andare a fare la presidente della commissione di inchiesta sulle banche... È ferma soltanto a tre mensilità. Allora, non puoi sorvegliare sui conti degli altri e non essere in regola con qualcosa di identitario rispetto al Movimento ". Nella medesima situazione sarebbe anche Nunzia Catalfo, ministro del Lavoro: " Ferma a due mesi... ". È stata nominata anche Dalila Nesci " che si voleva candidare in Calabria con solo due mensilità ".

"Predica bene e razzola male"

Il grillino, a rischio espulsione dopo il voto negativo sulla manovra a palazzo Madama, ha voluto dare una strigliata a Luigi Di Maio: " Il capo politico dov'era? Non lo sapeva o ha fatto finta di non vedere? ". Paragone ha voluto ricordare di essere perfettamente in regola avendo versato tutto, e perciò si è lasciato andare a un duro sfogo: " Ci sono ministri, presidenti di commissione. Mi sono rotto le scatole della gente che predica bene e razzola male! ". E ha fatto giustamente notare: " Allora, io rischio di essere espulso dal gruppo perché ho detto no e ai probiviri piace molto il rispetto delle regole, allora sarà bene che anche io chieda l’intervento dei probiviri verso chi non ha pagato nulla ".