Parte la fuga dei grillini: "Andranno via anche altri"

Non ha votato la legge di Bilancio e ha preso le distanze dal Movimento 5 Stelle. Emanuele Dessì è tra i grillini più intransigenti nei confronti dell'attuale gestione targata Luigi Di Maio. Il senatore ha fatto sapere che il M5S è diventato " il partito più verticistico tra le forze politiche ". Mentre prima si era nati " per combattere i poteri forti, le massonerie, la mafia ", ora " si ha paura del confronto interno ".

Intervistato da Il Messaggero, ha toccato anche il tema dell'espulsione di Gianluigi Paragone: " Una espulsione frettolosa, ingiustificabile, assurda, a Camere chiuse. Una vera forzatura che denota solo debolezza ". E non sarebbe finita qui. A breve potrebbe esserci una maxi ondata di espulsioni: " Se si pensa di gestire i gruppi dicendo o paghi o ti caccio, o spingi il bottone o ti caccio allora c'è un grosso problema. Il Movimento 5 Stelle non può essere una gabbia dorata ". Perciò dice di opporsi fortemente " ad una omologazione forzata ", sottolineando come siano mancati " gli spazi di discussione ". Va sottolineato che i pentastellati in una settimana hanno perso " un pezzo di quelli che guardano a sinistra e un altro pezzo di quelli che guardano a destra ". Il che certamente non rappresenta " un segnale di forza, si comportavano così il partito comunista e l'Msi ". Infatti in tutto questo caos " la base non capisce più chi siamo e cosa vogliamo ".

"C'è solo confusione"

Il senatore ha denunciato nuovamente la gestione verticista, in passato già messa in luce da Giulia Grillo: " Basta con la pappa pronta, vota questo decreto e stai zitto. La linea politica va decisa dal basso. Questa è follia. I parlamentari vogliono partecipare alla vita democratica, non in maniera fittizia ". Perciò ha denunciato che " le decisioni vengono calate dall'alto. Non sappiamo mai nulla. Vale per ogni questione o provvedimento ".