La pasionaria azzurra che si prende la Calabria

Calabria liberata. Il centrodestra con la sua candidata Jole Santelli si è ripreso la Regione governata fino a poco fa dal dem Mario Oliverio, indagato per abuso di ufficio in un'inchiesta della procura di Catanzaro.

Se gli exit poll saranno confermati, la deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia diventerà a breve la prima governatrice nella storia della Calabria. La vittoria per il centrodestra al Sud sembra scontata: per il secondo exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai la Santelli ha spazzato via la sinistra attestandosi tra il 49 e il 53% e confinando Pippo Callipo tra il 31 e il 35%. Un risultato che va ad aumentare il peso di Forza Italia nella coalizione di centrodestra che negli ultimi tempi si era spostato soprattutto verso la Lega. E con questa vittoria viene strappata un'altra Regione (lo scorso ottobre è stata l'Umbria a passare al centrodestra) al governo della sinistra.

Jole Santelli

Nata a Cosenza il 28 dicembre 1968, laureata in giurisprudenza con specializzazione in diritto e procedura penale all'Università La Sapienza, Jole Santelli ha esordito in politica con Forza Italia nel 1994. Come ricorda il Sole24Ore, è indicata negli ambienti parlamentari con l'appellativo di " pasionaria " azzurra. Alla quinta legislatura in Parlamento, Santelli ha ricoperto l'incarico di sottosegretario alla Giustizia nel secondo e terzo governo Berlusconi e sottosegretario al Lavoro e Politiche sociali nel governo Letta.

Vice presidente della Commissione parlamentare antimafia, pochi gioni fa ha reso noto di essere in cura al reparto di Oncologia dell'ospedale di Paola, affermando di non avere mai nascosto la sua malattia e di volerla combattere con tutte le sue forze.