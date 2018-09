Il Pci fa gli auguri alla Corea del Nord: bufera su Facebook

"Auguri al popolo della Corea del Nord". Il Partito Comunista ha dedicato un post sulla sua pagina Facebook ai 70 anni "di resistenza contro l'imperialismo" della Repubblica di Pyongyang e ha scatenato gli utenti.

"Il Pc rinnova la propria solidarietà antimperialista al popolo coreano che da oltre vent'anni resiste all'isolamento e alle minacce imperialiste", scrivono dal partito guidato da Marco Rizzo, "È ormai chiaro a tutti che la Corea non è una minaccia per la pace, ma un Paese che rivendica il proprio diritto a vivere in pace mantenendo e rafforzando il proprio sistema socialista".

Parole che stridono con le immagini che negli scorsi mesi hanno mostrato il leader Kim Jong Un pronto a schiacciare il pulsante per far partire l'ennesimo test nucleare e minacciare l'Occidente e i suoi alleati. Al punto che gli utenti del social network fanno notare come il post possa essere inopportuno.

"Che la Corea del Nord non sia un inferno descritto dalla propaganda imperialista è un conto e noi lo sappiamo, ma pretendere che sia un paradiso socialista è fuorviante...", sottolinea un commentatore. " Ma state scherzando? Vi siete rimbambiti? Questi si passano la carica di padre in figlio come in monarchia e voi esaltate il paradiso socialista? Voi siete il cancro dei lavoratori, anacronistici e con le mani sugli occhi ", accusa un altro.