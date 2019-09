Pd, altro acquisto: dopo Lorenzin, arriva un deputato dal Misto

Dopo Beatrice Lorenzin, un altro acquisto per il Pd: il deputato bolognese Serse Soverini - eletto nel collegio di Imola in quota "Area Civica" all'interno della coalizione di centro-sinistra - ha lasciato il gruppo Misto di Montecitorio per aderire ai dem. Allo stesso tempo, Soverini si è dimesso anche dalla carica di coordinatore regionale in Emilia-Romagna di Italia in Comune, il movimento guidato dal sindaco di Parma, Federico Pizzarotti. " 40 dei 45 mila voti che ho ricevuto provengono dal Pd e per questo mi è sembrato giusto rispettare il mandato degli elettori. Ho solo seguito la linea di chi mi ha votato ", ha detto il nuovo parlamentare dem, parlando di una scelta che arriva " in un momento in cui dovevo decidere, dato che il centro-sinistra che rappresentavo al momento del voto si è sciolto completamente ".

Con l'arrivo di Soverini, il gruppo alla Camera del Pd si compatta e con esso anche il governo. Il deputato, al Corriere della Sera, ha raccontato che la sua è una " storia ulivista: ero sul pullman di Romano Prodi nel 1995 e poi sono stato suo assistente a Palazzo Chigi. La nascita di un partito come quello Democratico era l'orizzonte che mi prefiggevo fin dall'inizio ".

Insomma, a sua è stata un'adesione convinta. Che priva Italia in Comune di un elemento di peso. Intanto, rispetto alle ultime Europee, il movimento fondato da Pizzarotti si è già riposizionato. Dopo avere fatto saltare l'alleanza con i Verdi, Pizzarotti si era apparentato con +Europa di Emma Bonino, non riuscendo però a superare il quorum del 4%.