Il Pd avvisa gli alleati grillini: "Basta con l'antipolitica o ci saranno problemi"

" La prima condizione per governare è smetterla con l’antipolitica ". La posizione di Andrea Orlando è chiara. Il vicesegretario del Pd ha lanciato un avvertimento agli alleati del Movimento 5 Stelle: " Se loro continuano ad avere queste fiammate di antipolitica alla fine distruggono loro stessi ". Il che potrebbe rappresentare un problema anche per il governo: " Rifletterebbe una luce negativa sulla sua azione ". Nell'intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha fatto degli esempi concreti: " Se la politica viene associata in automatico alla corruzione, se il Parlamento viene associato allo spreco, alla fine tutto questo racconto peggiora la percezione della realtà degli italiani - che già non è positiva - e quindi finisce per generare quelle paure che vengono cavalcate da Salvini ". Non solo: in tal modo si rischia di depotenziare " i risultati che si riescono a mettere in campo con questo governo ".

L'ex ministro del Partito democratico ha rivendicato la discontinuità rispetto al Conte I, soprattutto per quanto riguarda il posizionamento in Europa: " Gentiloni non ha esattamente lo stesso profilo e approccio alle istituzioni europee di Centinaio ". A suo giudizio l'Italia ha riguadagnato " un ruolo e una funzione nel contesto europeo che il governo precedente aveva perduto ". E ritiene differente anche la manovra rispetto quella targata M5S-Lega: " La legge di bilancio è una legge che è l’opposto della logica della flat tax. È una legge che prova, seppur in condizioni molto difficili, a redistribuire ".

Elezioni e congresso

Mancano solamente 11 giorni al voto in Emilia-Romagna. Orlando si è detto ottimista, grazie anche all'entrata in scena da parte delle sardine: " Il partito sta facendo un lavoro enorme: c’è una mobilitazione eccezionale e credo che le sardine abbiano migliorato il clima ". La partita resta comunque apertissima, come testimoniano gli ultimi sondaggi: " Dovremo fare più fatica che in passato, però ci sono tutte le condizioni per vincere ".