Pd e M5s sono già nel pantano: si litiga su manovra e poltrone

Conte sì, anzi no. Non è stato ancora formato, ma il sedicente governo giallorosso rischia di "cadere" prima ancora di salire al Colle. Un problema di contenuti dato dal fatto che i 5 Stelle debbano passare da un'impostazione di destra a una di sinistra? Forse. Ma si litiga soprattutto per le poltrone.

"Il Pd oggi non ci ha mai parlato di programmi o di manovra, bensì solo di ministeri", lamentano i grillini dopo quattro ore di vertice smascherando la vera volontà del Partito democratico: rimettere piede negli uffici che contano per tornare a guidare l'Italia senza nemmeno passare dalle elezioni.

E così non bastano quattro ore di incontro a quattro: da un lato ci sono Nicola Zingaretti e Andrea Orlando, dall'altro Luigi Di Maio e Giuseppe Conte (assurto ora a esponente di peso del movimento e non più figura super partes). Ma la strada è "in salita". "Siamo al lavoro ma c'è ancora molto da fare su contenuti e programma", fanno filtrare fonti dem. Spacca ancora il nome del premier (il Pd ha ancora riserve sull'ipotesi Conte bis), ma anche la diversa visione della manovra economica.

E i toni sono tutt'altro che quelli che ci si aspetta tra possibili futuri alleati. "La pazienza ha un limite", dicono dal Movimento 5 Stelle, "Dopo 4 ore di incontro il Pd non ha ancora chiarito la sua posizione su Conte. È un momento delicato e chiediamo responsabilità. L'Italia non può aspettare. Servono certezze". E Di Maio avrebbe aggiunto: "Se non dicono sì a Conte è inutile vedersi. Sono stanco dei giochini".

E così si riparte stamattina: alle 11 un nuovo incontro per trovare una quadra. Dopo l'ultimatum di Sergio Mattarella - a cui avevano risposto con un vertice lampo nel tardo pomeriggio di ieri - i tempi stringono. Alle 16 il Capo dello Stato riaprirà la loggia della Vetrata al Quirinale per nuove consultazioni. Ma oggi incontrerà solo i presidenti delle Camere e i gruppi minori, oltre a sentire al telefono Giorgio Napolitano. Pd e 5S hanno tempo fino a domani pomeriggio per raggiungere un accordo. Ma su questo il Presidente della Repubblica è stato chiaro: non avallerà un governo che non abbia basi solide. O dem e grillini si presenteranno con un piano valido o si tornerà presto a nuove elezioni.