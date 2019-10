Il Pd esce allo scoperto: "Uniti col M5S per fermare i sovranisti"

La lotta a Matteo Salvini e all'intero centrodestra continua a rimanere l'anello di congiunzione tra Pd e Movimento 5 Stelle. Dopo essersi sposati in Parlamento, dem e grillini ora si presenteranno insieme in Umbria, che rappresenta il primo step verso una serie di accordi per le elezioni Regionali. Una partita complicata da giocare per i giallorossi sarà quella relativa alla Calabria, dove il governatore uscente Mario Oliverio - rinviato a giudizio per corruzione - al momento non avrebbe alcuna intenzione di farsi da parte nonostante il Partito democratico abbia deciso di non ricandidarlo.

"Fermiamo i sovranisti"

A prescindere dal risultato umbro, l'obiettivo sarà quello di fermare i sovranisti. A rivelarlo è Stefano Graziano, commissario del Pd in Calabria, all'AdnKronos: " Il tema è costruire un'alleanza più larga possibile alternativa alla destra e che sia in grado di fermare e battere un centrodestra sovranista a trazione Salvini ".