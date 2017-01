Pd, ombre sulle comunali a Napoli: down candidata a sua insaputa

Una giovane down ha scoperto di essere stata candidata alle ultime elezioni al Consiglio comunale di Napoli quando la Corte di Appello le chiesto di presentare il rendiconto delle spese e dei contributi elettorali. Come denuncia il Mattino, la 23enne Federica è stata collocata al sedicesimo posto della lista civica a sostegno della candidata piddì Valeria Valente.

I genitori della ragazza sono andati a Palazzo San Giacomo, nella sede del Comune, per spiegare l'equivoco e sarebbe risultato che diversi ragazzi disabili sarebbero stati candidati alle comunali di Napoli alle ultime amministrative. "La presentazione delle liste alle ultime comunali di Napoli nel 2016 sono state un delirio. Diverse liste e candidature sono state escluse dalla competizioni per errori formali o sostanziali. Ad oggi - dichiarano il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e i consiglieri comunali del Sole che Ride Stefano Buono e Marco Gaudini - addirittura ci sono ancora dei ricorsi pendenti per alcune municipalità" . Adesso non resta che verificare in modo chiaro e inequivocabile come sono andate le cose.