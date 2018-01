"Il Pd pagava il pizzo al clan degli Spada"

La mafia a Ostia non risparmia nessuno. Nemmeno la sede del Partito Democratico. Che, secondo il racconto di un pentito, pagava il pizzo al clan Spada. La rivelazione, contenuta nell'ordinanza di 750 pagine che ha portato in cella 32 affiliati al clan mafioso di Ostia, è stata resa agli inquirenti nel gennaio 2016 dal collaboratore di giustizia Michael Cardoni. "Anche la sede del Pd in via Antonio Forni pagava il pizzo a mio zio", ha dichiarato spiegando il sistema criminale legato a estorsioni, usura, business del racket e traffico di droga.

Sulla vicenda il commissario dem Stefano Esposito ha affermato: "Devo dire che non mi stupirei se il clima di intimidazione che ho respirato fin dal primo minuto fosse stato subito anche dai miei compagni di partito. Questo non giustifica nulla, bisogna sempre denunciare, è l' unico modo per liberare Ostia. Aggiungo che bisognerebbe anche approfondire la vicenda delle sedicenti associazioni antimafia, da me denunciate nel 2015".

La sede del circolo del Pd è stata sfrattata nel 2015 per morosità.