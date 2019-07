Pd sfiducia Salvini: "Ora presentiamo una mozione"

Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, non ha ancora riferito in Aula sul caso dei presunti fondi russi. E il Pd sbotta. " Salvini fugge dal Parlamento. Il M5S tiene come sempre i piedi in due staffe. C'è solo un modo per essere seri: presentare oggi stesso una mozione di sfiducia a Salvini alla Camera. Così scopriremo finalmente che cosa dirà Salvini e come voteranno i grillini ". Ad annunciarlo con un tweet è stata la deputata Pd Maria Elena Boschi. Il messaggio è stato poi rilanciato sul social anche da Matteo Renzi.

La mozione di sfiducia " è certamente una delle ipotesi che valutiamo se Salvini continua a scappare dal Parlamento ", ha spiegato il capogruppo del Pd alla Camera Graziano Delrio all'AdnKrons.

" Vediamo se gli inviti e i solleciti del presidente della Camera, del presidente del Consiglio ricevono in risposta anche oggi solo battute o se si ricorda che la trasparenza è un suo dovere. Deve solo dire il giorno in cui verrà a spiegare, non è un grande sforzo per un capitano coraggioso ", ha concluso Delrio.

La mancata risposta da parte del vicepremier leghista a Pd, Leu e +Europa sul caso dei fondi russi ha creato non poco caos negli ultimi giorni. Martedì scorso i dem hanno occupato l'aula della sala del Mappamondo, dove erano riunite le commissioni Affari costituzionali e Giustizia della Camera per l'esame del decreto Sicurezza bis.