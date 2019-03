Pd, Zingaretti proclamato segretario: "Serve campo largo per battere la Lega"

"Il Pd non è spezzato, non è sconfitto. Molti avversari e anche qualche amico prevedevano un disastro. Non è stato così" . Nicola Zingaretti inizia così il suo primo discorso davanti ai partecipanti all'Assemblea nazione che lo ha proclamato ufficialmente segretario del partito dopo la vittoria alle primarie del 3 marzo scorso, vinte col 66%.

"Tutto ciò che ci accade intorno ci dice che a questo punto dobbiamo muoverci. Chiusa la fase partecipata e intesa delle primarie , ora insieme, e farò di tutto per questo, dobbiamo metterci di nuov in cammino" , ha detto il neosegretario che, ora, potrà contare sul supporto di 653 delegati all'interno della nuova Assemblea nazionale del Pd. Zingaretti è convinto che qualcosa nel Paese stia cambiando, un "qualcosa che noi dovremmo rendere più grande per cambiare rapporti di forza nel Paese". Secondo il neosegretario è necessario combattere "la cultura delle destre" che vuole ridurre il nostro Paese "ad una Italietta provinciale e chiusa in se stessa". "L'Italia è un grande Paese e non si governa con i 'Nì. Questa è la grande colpa di chi governa da nove mesi questo Paese", ha aggiunto facendo riferimento alle grandi "scelte strategiche" e rimarcando il fatto che il Paese si trova in una recessione tecnica e che "sarà necessaria una nuova manovra". E ancora un attacco ai 'gialloverdi': "Non è in atto uno scontro dentro le regole della democrazia liberale. Il salto di qualità è nella rimessa in discussione stessa della democrazia liberale come il luogo in cui la politica deve agire". Da qui parte la necessità di guardare all'elettorato deluso del M5S "che non è affatto scontato che torni da noi".