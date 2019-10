"Preti sposati? Passo in avanti Ma le discriminazioni restano"

Parla di passi avanti importanti e aggiunge che le discriminazioni nei confronti delle donne sono “ ancora troppo presenti ”. Marinella Perroni, fondatrice del Coordinamento Teologhe italiane, vede di buon occhio l’apertura dei vescovi ai preti sposati e la richiesta di un diaconato femminile. Sono i punti principali emersi durante il Sinodo per l’Amazzonia che si è concluso ieri in Vaticano.

In un’intervista alla Stampa, Perroni spiega che la possibilità di matrimonio per i sacerdoti è un’istanza già presentata al Concilio Vaticano II e in quell’occasione era stata bloccata perché il mondo ecclesiastico forse non era pronto. Secondo la biblista, questo ci fa capire come i tempi della Chiesa sono molto lenti. Perroni affronta poi la questione del rapporto tra celibato e abusi da parte dei preti. E dice di non aver mai accettato “ l'equazione secondo cui le deviazioni sessuali dipenderebbero dallo stato celibatario. Ne sono testimonianza gli abusi familiari o il turismo sessuale - prosegue - che vede in prima fila uomini sposati. Eventualmente, riterrei più opportuno ragionare sul rapporto tra maschilità e abusi ”.