Il piano del Movimento per il dopo elezioni: l'alleanza con Salvini e Meloni

Un governo Movimento 5 Stelle - Lega Nord. È questo il retroscena svelato dalle pagine de la Repubblica.

Secondo il quotidiano romano sarebbe stato proprio Davide Casaleggio a comunicare ai suoi il progetto futuro: " Se dalla Consulta uscirà (il pronunciamento è previsto per il 24 gennaio, ndr) una legge proporzionale, allora dopo il voto vedremo quali forze saranno disponibili ad appoggiare un esecutivo cinquestelle ". Conclude Repubblica: la Lega Nord di Salvini e Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni.

Perché se non ci sarà il ballottaggio, diventerà difficile, se non impossibile, raggiungere il 50 per cento dei consensi e quindi sarà necessaria un'allenza. È stato proprio Salvini che in altre occasione ha dato indicazioni di voto ai suoi: "Tra il Movimento e il Pd, io scelgo sempre l'alternativa al Pd". Quindi, il Movimento.

Nonostante lo statuto del Movimento vieti un'alleanza con altri partiti, a farsi sfuggire il progetto futuro sembrerebbe essere stato Max Bugani che, con Davide Casaleggio e David Borrelli, gestisce la piattaforma Rousseau. " Al Senato con la legge attuale si può lavorare sul programma e vedere chi ci sta - avrebbe detto Bugani - Altre forze potrebbero darci un appoggio esterno. Ovviamente il governo sarebbe del M5S, però coinvolgendo altri partiti su punti programmatici chiari e condivisibili ".

A smentire il retroscena svelato da la Repubblica è il vicepresidente della Camera, Luigi Di Maio: "Non so chi beve e scrive queste cose, diffonde queste false notizie. Noi non facciamo alleanze, né con Salvini né con la Meloni".