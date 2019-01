Carige, i gialloverdi salvano una banca. Salvini: "Difendiamo i risparmiatori"

Il governo prepara un piano per "salvare" Carige, la banca di Genova commissariata - per la prima volta in Italia - dalla Bce.

Un modo per "difendere i risparmiatori", sottolinea il vicepremier Matteo Salvini che prende le distanze dal decreto Salvabanche del Partito democratico che allo stesso modo aveva permesso il salvataggio di Monte dei Paschi di Siena.

"Mentre Renzi e Boschi i risparmiatori li hanno ignorati e dimenticati, noi siamo intervenuti subito a loro difesa senza fare favori alle banche, agli stranieri o agli amici degli amici", ha detto il ministro dell'Interno e leader della Lega sulle sue pagine social, "Bene l'azione a tutela dei risparmiatori liguri e italiani e bene il miliardo e mezzo stanziato in manovra per gli altri cittadini truffati".

I comissari dell'istituto sottolineano intanto che l'idea di una ricapitalizzazione precauzionale di Carige sarebbe una misura "a tutela dei clienti, da attivarsi come ipotesi del tutto residuale" e che gli stessi commissario sarebbero "in procinto di chiedere l'attivazione della garanzia statale sulla emissione di obbligazioni", che era già stata usata ad esempio nella vicenda delle due ex popolari venete. L'obiettivo di questa misura è di "garantire la stabilità della raccolta a medio termine nella presente fase di transizione traendo beneficio dal decreto legge approvato ieri dal Consiglio dei Ministri".