Al via il piano di Salvini contro i rom: "Censimento, poi sgomberi"

"Dalle parole ai fatti". Lo ripete spesso il ministro dell'Interno Matteo Salvini che oggi, dopo aver promesso l'avvio del censimento sui campi rom, ha firmato una circolare indirizzata a tutti i prefetti per chiedere una relazione sulla presenza di insediamenti rom, sinti e caminanti.

L'obiettivo, ha spiegato il Viminale, è di verificare la presenza di realtà abusive per predisporre un piano di sgomberi. Entro due settimane il ministero dell'Interno si aspetta un quadro definito della situazione in tutta Italia.

Nella circolare si ribadisce " la rilevanza di un costante monitoraggio sui territori per la tempestiva attivazione, in sinergia con i diversi interlocutori, di incisive iniziative volte alla tutela del 'complesso dei beni giuridici fondamentaliì e degli 'interessi pubblici primari sui quali si basa la civile convivenza' ".

Dopo il rogo scoppiato in un accampamento rom a Lamezia Terme, Salvini aveva annunciato l'avvio del censimento. Il " recente incendio sviluppatosi all'interno del campo ha posto l'esigenza di una specifica attenzione sulle significative situazioni di illegalità e di degrado che frequentemente si registrano negli insediamenti che spesso si configurano un concreto pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica ", si legge nella circolare.

Si definisce " prioritaria l'attività di prevenzione volta a contrastare l'insorgere di situazioni di degrado" e "l'adozione di misure finalizzate alla riaffermazione della legalità ".

Si dà quindi il via al censimento dei campi rom su tutto il territorio nazionale che in passato aveva creato numerose polemiche. Ora il Viminale tira dritto e spiega ai prefetti che i risultati della ricognizione sono " da far pervenire entro quindici giorni all'ufficio di Gabinetto ".