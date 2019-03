Pif attacca Salvini sul caso Ramy: "È semplicemente un bimbominkia"

" Abbiamo un ministro dell'interno che fa il bullo con un ragazzino di 13 anni. Definirlo "ministro della mala vita" forse va al di là delle sue capacità. È semplicemente un BIMBOMINKIA". Musica e parole di Pierfrancesco Diliberto, meglio conosciuto come Pif, rilasciate sulla sua pagina Facebook ufficiale.

L'ex iena, oggi attore e regista impegnato con la promozione del suo nuovo film, ha sfruttato l'occasione per farsi pubblicità replicando alle parole di Matteo Salvini in merito alla richiesta di Ramy, il ragazzino di origine egiziana che per primo ha allertato i carabinieri nel corso della tentata strage allo scuolabus di Crema, di poter divenire cittadino italiano: "Ramy vorrebbe avere lo Ius soli? È una scelta che potrà fare quando verrà eletto parlamentare per il momento la legge sulla cittadinanza va bene così come è".