Pizzarotti accusa Raggi: "Rifiuti a Parma? Se si è inefficienti..."

"Sicuramente chiederemo a Parma: il suo impianto è il più moderno e tecnologico". L'aveva messa giù così Virginia Raggi, spiegando come Roma fosse pronta a bussare alla porta di Pizzarotti per risolvere l'annoso problema dei rifiuti che la Capitale da sola non sembra in grado di gestire.

"Lì la differenziata è arrivata a quota 74%", rilevata il sindaco a Cinque Stelle, sottolinendo comunque come dovesse arrivare un via liberato da parte del collega sindaco della città emiliana perché si potesse procedere come nelle sue intenzioni.

L'emergenza rifiuti romana potrebbe essere risolta a Parma? La città "non si sottrae al senso di responsabilità istituzionale", risponde oggi Pizzarotti, che però non si lascia sfuggire l'occasione per assestare una stoccata.

Se mette le mani avanti, dicendo che qualora "la Regione Emilia Romagna, rispetto alla richiesta del Lazio" valutasse di "fare una richiesta formale al Comune" allora se ne parlerebber in Consiglio comunale, aggiunge però: "Chi è più inefficiente chiede sostegno a chi è efficiente ma questo è un alibi che non deve diventare un fatto sistematico".

"In cinque anni la nostra città ha raggiunto l'80% di raccolta differenziata, divenendo uno dei modelli di eccellenza in Italia e in Europa", dice Pizzarotti. Che nemmeno troppo di nascosto chiede alla Raggi perché a Roma le cose non stiano allo stesso modo.