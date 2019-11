Plastic tax, ora il Pd trema: "Così verremo travolti in Emilia"

L'Emilia-Romagna insorge contro la plastic tax, da non considerarsi assolutamente scontata come presente nella manovra del 2020: non è infatti da escludere che possa essere rimandata. Da giorni Matteo Renzi sta facendo pressioni per scongiurare la tassa sulla plastica e ha promesso una forte battaglia in Parlamento: " Su zucchero, plastica e auto aziendali lavoreremo duro nei prossimi giorni. Ci sono i numeri, nel Bilancio e in Parlamento, per evitare che queste tasse salgano ". Sulla stessa linea Stefano Bonaccini, che ha allertato i suoi compagni circa effetti controproducenti in termini elettorali. A pochi giorni dalle votazioni, l'Emilia-Romagna - principale distretto dell'imballaggio in Italia - potrebbe essere colpita da questa misura.

"Verremo travolti"

Il governatore della Regione ha detto di essere " bombardato dai nostri elettori, non dagli altri ". Confusione anche sulla questione auto aziendali: " Gestita come peggio si potesse e qui dove cresciamo più di tutti e con la disoccupazione al 5%, rischia di farci pagare prezzo alto ". Ma il candidato dem si è detto sicuro sul fatto che il provvedimento " verrà decisamente modificato o addirittura cancellato ".