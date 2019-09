Il popolo della Lega: "Stiamo con Salvini, ma mai più col M5s"

Il popolo della Lega sta con Matteo Salvini. Il numero uno del Carroccio, domenica sera, è stato protagonista della "Berghem Fest" ad Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo, dove si è riunito il popolo leghista. Che continua a rimanere fedele al capo politico.

Per la Lega è stato un agosto di fuoco, con la crisi di governo innescata in seguito al voto in Senato sul Tav, nodo che ha spaccato la maggioranza giallo-verde, facendo capitolare l'esecutivo Conte. Oggi, a un passo dal vedersi concretizzare l'inciucio Movimento 5 Stelle-Partito Democratico, pronti a dare vita a un Conte Bis, i militanti del Carroccio confermano il sostegno al loro capo politico.

Alla "Berghem Fest", il coro è sempre lo stesso: la base sta con Matteo Salvini, si fida di lui lo voterà ancora, ma guai ad aprire nuovamente a Luigi Di Maio e alla compagine grillina. L'umore del popolo leghista è stato sondato da un'inviata di Repubblica, che riporta i punti di vista dei militanti: "Ci fidiamo di lui e lo voteremo ancora; il M5s deve guardare quanti siamo qui, alla faccia dei loro sondaggi" .