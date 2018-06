Quel post di Chef Rubio contro Salvini

Anche Chef Rubio contro Matteo Salvini. Il famoso cuoco su Instagram ha utilizzato una fotografia pubblicata dal ministro su Facebook per polemizzare sulla questione migranti e fondi della Lega.

Il selfie in questione è quello in cui il segretario del Carroccio si era fotografato con alcune imbarcazioni alle spalle. Scatto corredato da un commento ironico indirizzato a follower ed elettori. "Tranquilli - aveva scritto il ministro ai suoi fan su Facebook - non trasportano clandestini".

Gabriele Rubini, sul suo account Instagram ha ripreso la stessa immagine del leghista (ma col suo volto in primo piano) e poi ha commentato l'immagine così: " Buonasera amici, che fate? Tranquilli, le barche che vedete dietro di me non trasportano i 49 milioni di euro che la Lega ha sottratto agli italiani ". La polemica sui fondi alla Lega Nord era stata rivangata anche da Roberto Saviano in uno dei tanti attacchi contro il capo del Viminale.