Prodi a Renzi: "La tensione cresce se si mette a rischio la stabilità"

Tutto sta in una parola: stabilità. E se la metti a rischio, la tensione cresce. Il ragionamento è di Romano Prodi, intervenuto a Bologna alla presentazione dell’ultimo libro del giornalista Alan Friedman.

Come riporta l’Agi, l’ex premier ha sottolineato che per governare occorre avere una coalizione e che il centrosinistra ha bisogno di una pluralità di partiti se vuole guidare il Paese. Riguardo alle posizioni di Matteo Renzi, Prodi ha evidenziato che il problema “ è come hai intenzione da un lato di sostenere il governo di cui sei parte e, dall'altro, di riaffermare una tua diversità. L'alleanza conviene a tutti ”. Altra parola chiave evidenziata dal Professore è " stabilità " all’interno della maggioranza. E in questo caso il messaggio rivolto al fondatore di Italia Viva è chiaro: “ Se ogni giorno si mette a rischio la stabilità, la tensione cresce ”.

Parlando dell’alleanza Pd-M5S, Prodi ha precisato che non sarà semplice da armonizzare, anche se i grillini erano molto più lontani dalle posizioni di Matteo Salvini, come puntualizzato dallo stesso Prodi. Tuttavia secondo l’ex premier se questo esecutivo non produrrà dei cambiamenti, i problemi potrebbero diventare grandi.