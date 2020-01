Prodi smentisce: "Il Quirinale non mi interessa"

" Prodi, un nonno al Quirinale. C'è chi dice così? Bene: di questa espressione mi interessa solo la parola nonno ". Romano Prodi esce allo scoperto e smentisce le voci circa una sua possibile nomina come prossimo presidente della Repubblica: " Non ho mai puntato al Quirinale. E non ci penso certo ora ". Anche perché ci sono ancora " quegli oltre 101 che in Parlamento votarono contro di me ". Nell'intervista rilasciata al Corriere della Sera, il Professore ha dato un giudizio nei confronti di Luigi Di Maio: " Se penso al ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov che incontra Di Maio mi immagino le difficoltà di quell'incontro ". Il capo politico del Movimento 5 Stelle recentemente è finito nella bufera, beccato in sneakers con la fidanzata all'aeroporto di Madrid mentre stava scoppiando la crisi militare: " È solo stato sfortunato a essere stato fotografato in un momento sbagliato. Nessuno poteva prevedere che cosa avrebbero fatto gli americani "

Governo

L'ex presidente del Consiglio ha rinnovato il suo sostegno al sistema maggioritario: " In tanti mi hanno criticato anche per questo. La legge elettorale è fondamentale anche per poter decidere. La Francia, senza la legge che ha, sarebbe in una situazione peggiore della nostra ". A suo giudizio, razionalmente, il governo giallorosso avrà ancora vita: " Nelle votazioni parlamentari continua a vincere in modo netto ". Ma si potrebbe fare i conti con degli imprevisti: " Ci sono obiettivi vitali che dovrebbero essere più forti delle ragioni di frattura. Se prevale l'interesse particolare, può accadere la stessa cosa che successe a me con Bertinotti, il quale abbattè il governo e se stesso ".

Ma l'esecutivo targato M5S-Pd da tutt'altro che un'immagine di unità: risulta diviso su tutto, dalla prescrizione alle concessioni autostradali. " Servono programmi e non dogmatismi. Esistono ben altri argomenti su cui dovrebbero ritrovarsi uniti ", ha commentato.

Emilia-Romagna