La profezia del Financial Times: "Salvini premier se vince le Regionali"

Se la Lega dovesse vincere in Emilia-Romagna, cogliendo una tanto storica quanto clamorosa vittoria, e in Calabria, Matteo Salvini potrebbe diventare – in breve tempo – il nuovo presidente del Consiglio. A sostenerlo è il Financial Times.

Già, perché lo storico quotidiano economico-finanziario del Regno Unito si è lasciato andare a una previsione sul futuro prossimo del panorama politico italiano, sostenendo che "se fosse Lucia Borgonzoni a vincere, non solo il colpo manderebbe al tappeto il Partito Democratco ma probabilmente innescherebbe una crisi nella coalizione con il Movimento 5 Stelle al governo, il che potrebbe far cadere il governo" . Una tesi ricacciata al mittente dal premier Giuseppe Conte, che in un'odierna intervista al Corriere della Sera ha provato a ridimensionare l'importanza del voto di emiliani e romagnoli, sostenendo che l'esito delle urne non avrà alcuna conseguenza sulla maggioranza giallorosa.

L'analisi del giornale d'oltremanica sentenzia: "Con la Lega molto più avanti, nei sondaggi, dei suoi avversari, nuove elezioni potrebbero vedere Salvini balzare al potere come presidente del Consiglio" . Una prospettiva che non fa certo così piacere al FT, più amico di un certo establishment, e da sempre nemico dei sovranisti.

Il quotidiano della Gran Bretagna parla della grande "scommessa" del segretario del Carroccio capace in questi anni di trasformare la Lega "da partito separatista del Nord a forza del centrodestra diffusa sull'intero Paese" . L'ex ministro dell'Interno viene dipinto come "un talentuoso e instancabile uomo da campagna elettorale" .

Quindi, il riferimento alla campagna elettorale nella "rossa" Emilia-Romagna: "Una clamorosa rivoluzione, per prendere il controllo di un'area del Paese tradizionalmente considerata come la culla del socialismo" . E sempre a proposito del voto decisivo di domenica 26 gennaio, il Financial Times pensa che la candidata del centrodestra – visti anche i sondaggi – sia assolutamente "in grado di abbattere il Muro Rosso italiano", parlando come noto di "in un testa a testa con il governatore in carica, il dem Stefano Bonaccini" .