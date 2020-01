Conte tiene stretta la poltrona: "Il voto regionale non decisivo per il governo"

" Il voto in Emilia-Romagna è importante, ma rimane espressione di una comunità regionale e non decide il destino del governo nazionale ". Giuseppe Conte senza mezzi termini tranquillizza l'esecutivo giallorosso: se la sinistra dovesse perdere la sua storica roccaforte, si andrà comunque avanti. Per quanto riguarda la famosa verifica, è stato specificato che si tratterà " di un 'confronto' con le varie forze di maggioranza " mirato a impostare l'Agenda 2023 " sulla base di alcune priorità che io stesso ho individuato ". Dopo aver contattato i partiti, ha ritenuto opportuno concedere ancora alcuni giorni " per dare a tutti il tempo di elaborare un'ampia riflessione ". Tra i discorsi interni al Partito democratico e gli strappi nel Movimento 5 Stelle, è ragionevole fissare la data verso fine mese: " Ma questo non è un male. L'importante è ripartire con maggiore coesione, chiarezza di obiettivi, massima determinazione. Vogliamo che l'Italia torni a correre ".

Il presidente del Consiglio ha toccato anche la tematica del referendum per il taglio dei parlamentari che, grazie al contributo della Lega, potrebbe accelerare il ritorno al voto: " Il percorso referendario è stato sollecitato anche da partiti, come la Lega, che sin qui hanno sostenuto questa riforma e adesso provano a metterla in discussione sperando di destabilizzare il governo ".

Manovra e cronoprogramma

L'avvocato, nell'intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha difeso le misure contenute nella legge di Bilancio: " In soli tre mesi siamo riusciti a trovare 23 miliardi e, allo stesso tempo, abbiamo ridotto il carico fiscale per lavoratori, famiglie e imprese: in un anno faremo molto di più e l'Iva non aumenterà ". Ora al vaglio vi è " un'ampia riforma dell'Irpef ". Grande fiducia è stata posta nel contrasto all'evasione: " Anche per questo abbiamo investito ben 3 miliardi di euro ", al fine di " incentivare i pagamenti digitali, perché se tutti pagano le tasse, tutti pagheranno meno ".