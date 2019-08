Pronta la norma sui rider: c'è l'intesa M5S-Lega

Dopo settimane di frecciatine a distanza, bisticci e litigi, il governo trova finalmente un punto di accordo. Fonti della maggioranza fanno sapere che tra Movimento 5 Stelle e Lega è stata trovata un'intesa relativa alla norma sui rider: " È pronta ". Dovrebbe essere inserita all'interno di un decreto legge su crisi aziendali e su tutele delle categorie deboli. Si dovrebbe prevedere la copertura obbligatoria Inail e un mix tra paga oraria e cottimo, che dunque non subirebbe uno stop totale. La paga in base alle consegne dovrebbe essere " in misura non prevalente "; si riconoscerebbe la paga oraria ad una condizione: che si accetti " almeno una chiamata ".

"Non è più tempo di rimandare"

Nei giorni scorsi il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio sul proprio profilo Facebook aveva annunciato: " Non c'è più tempo per aspettare. I riders esigono e meritano tutele. Faremo un decreto legge per loro e per tutti i lavoratori che in Italia vengono ancora sfruttati ". E la slide che accompagnava il post recitava: " Faremo un decreto per tutelare i riders e le persone sfruttate sul lavoro. Non è più tempo di rimandare, queste persone vanno tutelate ".

Si tratta di una battaglia storica portata avanti negli anni dai pentastellati: nelle prossime ore sono infatti attese novità e dettagli specialmente dalla sponda grillina. Nel mese di aprile è stata diffusa la famosa indiscrezione sui calciatori e i vip "tirchi" che non lasciano mai la mancia.