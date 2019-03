Propaganda dell'ong buonista: ​"Il vostro odio non ci fermerà"

Mediterranea sfida ancora il governo. La nave umanitaria infatti ieri ha lasciato il porto di Palermo per tornare a presidiare le coste vicine alla Libia per segnalare la presenza di migranti in mare che tentano la traversata verso l'Europa. Lasciando il porto siciliano l'ong ha mandato un messaggio chiaro all'esecutivo gialloverde: "Abbiamo lavorato fino a tardi, superato quattro ispezioni della Capitaneria di Porto, resistito a mesi di frustrazione, di fronte alla barbarie della chiusura dei confini - scrive su Twitter Mediterranea - Oggi finalmente la Mare Jonio torna a solcare il Mediterraneo".

E per il ritorno in mare della nave buonista ha esultato anche il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando: "La nave Mare Jonio torna a solcare le acque del Mediterraneo centrale - dice il sindaco della città siciliana - A bordo come sempre la bandiera di Palermo sventola accanto al tricolore, per ricordare che la nostra città è in prima fila per difendere ed applicare i valori della Costituzione e per difendere il bene supremo della vita umana. Buon vento". Ma adesso Mediterranea rilancia la sfida all'esecutivo e soprattutto al Viminale con uno spot di propaganda per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema dell'immigrazione. Lo slogan parla chiaro: "Il vostro odio ci spaventa, ma non può fermarci". Una frase chiara che di fatto riapre il fronte tra la stessa ong e il ministro Salvini.