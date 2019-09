La proposta della Bonetti: "Cittadinanza a studenti stranieri"

Ius Culturae per evitare situazioni di disagio e affrontare il " linguaggio dell'odio ". L'intento di Elena Bonetti è chiaro e senza mezzi termini rivela il suo piano: " I bambini nati e cresciuti qui e che chiudano un ciclo scolastico come le elementari o le medie, devono avere la cittadinanza. La loro identità è italiana. Lo Stato investe su di loro con un percorso educativo e poi li ostacola: che senso ha? ". Il ministro della Famiglia ha però precisato: " Non è nel programma di governo né spetta a me occuparmene ". E ha confessato che non averlo approvato nella scorsa legislatura è stato un errore: " Per questo con i Comitati di azione civile promossi da Renzi lo abbiamo rilanciato con una proposta di legge ".

Family Act e famiglie

La renziana - intervistata da La Stampa - ha poi ribadito il Family Act che il governo giallorosso vuole mettere in atto: " L'asilo gratis e l'assegno unico hanno un doppio significato: da una parte incentivare il ritorno al lavoro dopo la gravidanza, dall'altra riconoscere il valore dell'educazione e lottare contro le sacche di diseguaglianza che si creano già nella prima infanzia ". Sempre con gli occhi verso la manovra: " Bisogna fare in fretta ".

Sui diritti delle famiglie arcobaleno l'intenzione è quella di " fare qualcosa di utile " piuttosto che " dividerci sulla sua definizione ". E sul decreto Pillon è arrivata un'altra bocciatura: " Davanti alle situazioni di fragilità servono prudenza, serietà e cura degli interessi del bambino. L’ideologia non è opportuna ".