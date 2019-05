La provocazione di Salvini: "Lerner, Fazio, Saviano e Santoro a reti unificate sulla Rai, così Lega arriva al 52%..."

Ancora un capitolo dell'infinita querelle tra Matteo Salvini e Gad Lerner. Il giornalista, da lunedì 3 giugno, torna in Rai con un programma sul Tre in seconda serata (si chiamerà L'Approdo) e il leader della Lega storce in naso per la decisione dell'emittente, tirando per la giacca l'amministratore delegato di "Mamma Rai" Fabrizio Salini: "Lerner torna in Rai, e la controllerei io. Chiedo all'ad se il cambiamento passa da Lerner, che trent'anni fa era in televisione ad attaccare la Lega. Mi limiterò a chiedere quanto costa, quanto prende, con quanta gente viene a lavorare..." .

Parole alle quali Lerner ha replicato a stretto giro. Come? Così: "Mi limito a ricordare che per ora grazie al cielo la Rai è di tutti e non solo di coloro che la pensano come la persona che si è lamentata ieri" . Insomma, polemica e contro polemica.