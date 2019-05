Gad Lerner replica a Salvini: "La Rai è di tutti…"

Gad Lerner torna in Rai e la cosa non piace troppo a Matteo Salvini, che si è lamentato del nuovo programma del giornalista su Rai Tre. Da lunedì 3 giugno, infatti, sulla terza rete dell'emittente pubblica prende il "la" L'Approdo, un talk show di approfondimento sociale, culturale e politico.

Il leader della Lega storce il naso: "Lerner torna in Rai, e la controllerei io. Chiedo all'amministratore delegato se il cambiamento passa da Lerner, che trent'anni fa era in televisione ad attaccare la Lega. Mi limiterò a chiedere quanto costa, quanto prende, con quanta gente viene a lavorare...". Parole dure e rivolte all'attenzione di Fabrizio Salini, amministratore delegato Rai.

Ecco, oggi è arrivata la secca replica del direttore interessato. Gad Lerner, a margine della presentazione del progetto "Noi Partigiani" nella sede dell'Anpi ha così risposto al ministro dell'Interno: "Mi limito a ricordare che per ora grazie al cielo la Rai è di tutti e non solo di coloro che la pensano come la persona che si è lamentata ieri" .

