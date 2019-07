Putin incontra Mattarella: poi vertice con Conte a Palazzo Chigi

Dopo il vertice in Vaticano con Papa Francesco, il presidente russo Vladimir Putin ha incontrato il suo omologo italiano Sergio Mattarella al Quirinale. Una visita che è iniziata con un piccolo aneddoto: Putin ha percorso il cortile d'onore a piedi insieme al consigliere militare della Presidenza della Repubblica, generale Roberto Corsini. Il motivo dell'inaspettata passeggiata è stato tecnico: la limousine Aurus su cui viaggia il leader russo non riusciva a effettuare la curva per entrare nel cortile. Dopo gli inni nazionali suonati nel cortile del palazzo, Putin e Mattarella si sono recati nella sala del Bronzino per l'incontro fra le delegazioni.

I due presidenti hanno avuto un incontro di circa un'ora e mezza. Al vertice era presente il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi. Subito dopo l'incontro con Mattarella, il leader del Cremlino si è recato a Palazzo Chigi, dove è ricevuto dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

L'incontro con Mattarella, come quello con Conte, serve per discutere dei vari temi su cui si è incentrata la visita lampo di Putin a Roma. Il presidente russo è in Italia non solo per confermare i rapporti da sempre molto positivi fra Mosca e Roma, ma anche per discutere dei principali dossier di politica internazionale, dall'Iran alla Siria, dai rapporti con l'Europa per le sanzioni economiche al Venezuela fino alle relazioni tra Russia, Europa e Stati Uniti.