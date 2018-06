Quelle manovre in mare della Ong per caricare i migranti prima delle motovedette libiche

Nonostante ieri sera il ministro ai Trasporti Danilo Toninelli abbia disposto "il divieto di attracco nei porti italiani per la nave Open Arms" , la Ong spagnola è tornata a sfidare le autorità italiane. Questa mattina si è, infatti, lanciata verso un barcone e, prima che potesse intervenre una delle motovedette libiche che stavano pattugliando la zona, ha imbarcato in tutta fretta una cinquantina di immigrati clandestini che si trovavano a bordo. "Questa nave si trova in acque Sar della Libia, porto più vicino Malta, associazione e bandiera della Spagna - ha scritto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, su Facebook - si scordino di arrivare in un porto italiano" .

"Le navi straniere finanziate in maniera occulta da potenze straniere in Italia non toccano terra" . Salvini non arretra di un millimetro. E a chi gli fa notare che il divieto imposto alle Ong arriva nel giorno in cui i corpi di tre bambini sono stati recuperati e un centinaio di immigrati sono dispersi dopo che un barcone è affondato a sei chilometri al largo dalle coste libiche, replica senza tentennamenti: "Meno persone partono, meno persone muoiono" . Al centro dello scontro politico, all'indomani di un vertice europeo che non riesce a risolvere l'emergenza nel Mar Mediterraneo, resta insomma il nodo dell'immigrazione. "Gli unici centri che stiamo aprendo sono quelli per i rimpatri, almeno uno in ogni regione. Non faremo nuovi centri di accoglienza in Italia", punta i piedi il titolare del Viminale al lavoro, in questi giorni, per aprire centri in Lombardia, Toscana e Calabria. Ce ne sarà almeno uno in ogni Regione. "Ospiteranno per qualche tempo i clandestini in attesa di espulsione - continua Salvini - stiamo anche lavorando per tagliare i costi esosi e scendere dai famosi 35 euro al giorno su cui sta lucrando una quantità di finte cooperative impressionante" . Nelle scorse ha firmato la sospensione dei lavori già previsti per le ristrutturazioni di centri come i Cara di Mineo e di Isola Capo Rizzuto. "Voglio vederci chiaro su ogni centesimo di euro del capitolo immigrazione e alcune decine di milioni di euro li sto bloccando" .