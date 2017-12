Visco: "Gli incontri Boschi-Bankitalia durante le ispezioni su Etruria"

Cinque incontri. Tre con Matteo Renzi e due con Maria Elena Boschi. Al tempo delle ispezioni su Banca Etruria, come rivela il governatore di Bankitalia Ignazio Visco in commissione Banche, gli allora premier e ministro per le Riforme provarono a informarsi sul futuro dell'istituto aretino. Non si trattarono di vere e proprie pressioni, ma cercarono comunque di "carpire" dai vertici di via Nazionale informazioni sensibili. Informazioni che non riuscirono a ottennere.

Gli incontri con Renzi

Per Renzi l'audizione di Visco ha fugato qualsiasi dubbio. Per l'opposizione, invece, è la prova delle bugie dell'ex premier. Al di là di come si vogliano leggere le dichiarazioni del numero uno della Banca d'Italia restano agli atti gli incontri tra il governo e l'istituto chiamato a vigilare su Banca Etruria. Il primo incontro risale all'aprile del 2014. "Con Renzi parlammo di boyscout - ha spiegato Visco - nel secondo si parlò di economia e nel terzo incontro a Palazzo Chigi, Delrio e Padoan erano entrambi presenti, parlammo di economia e mi chiese perché Vicenza voleva prendersi Arezzo e parlò degli orafi. Io non risposi... questa sugli orafi, la presi come una battuta..." . Visco, insomma, non sarebbe mai entraro nelle questioni di vigilanza. Eppure da Renzi arrivò chiaramente la richiesta di "parlare di banche in difficoltà" (guarda il video). "Io risposi che di banche in difficoltà parlo solo con il ministro dell'Economia (Pier Carlo Padoan, ndr)" , ha raccontato Visco assicurando che c'è sempre stata una applicazione "rigorosa del segreto di ufficio" imposto "dall'articolo 7 del Testo Unico Bancario" . "Non ebbi mai nessuna tentazione - ha, poi, chiosato - ma sicuramente lui la domanda la fece" .

Gli incontri con la Boschi