Eutanasia, il Quirinale smentisce: "Nessun intervento sulla Consulta"

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella non ha avuto un colloquio telefonico con il presidente della Corte Costituzionale per parlare del provvedimento legislativo in materia di eutanasia.

Non c'è stato un contatto tra le due alte cariche dello Stato, quindi, sul tema del fine-vita. Si tratta di un ambito legislativo che, nonostante il dibattito pluriennale, una dialettica da sempre molto polarizzata, è ancora privo di una legge di riferimento, lo stesso sul quale la Corte Costituzionale potrebbe e dovrebbe esprimersi a breve, nel corso della prossima settimana. La notizia era balzata agli onori delle cronache perché, stando a quanto si apprende dall'agenzia Agi, sarebbe stata pubblicata sul sito delle "Iene". E il Quirinale ha voluto smentire di netto, spiegando come Mattarella non sia intervenuto. La puntualizzazione è arrivata per mezzo una nota in cui si legge quanto segue: "E' una notizia assolutamente falsa e grave. Il Presidente Mattarella - continua la specificazione - non ha mai effettuato né questo né altri simili interventi perché da sempre attento alla distinzione dei ruoli e all'assoluto rispetto dell'indipendenza della Corte Costituzionale".