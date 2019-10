Quota 100, Tridico conferma: "Finirà nel 2021". Poi litiga con Giannino

Battibecco tra il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, e il giornalista Oscar Giannino. Ospite di "Circo Massimo", sulle frequenze di Radio Capital, Tridico è intervenuto sulla questione di quota 100 che il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, ha confermato fino al 2021. " Sono d'accordo con lui. Esiste una fetta di pensionandi che hanno avuto una carriera difficile, o comunque vogliono andare via prima, magari prendendo qualcosa di meno. La loro - ha detto il presidente dell'Inps - è un'opzione. E infatti - ha aggiunto - a oggi a scegliere quota 100 sono stati in 180mila, quest'anno ci fermeremo sotto i 200mila ". Infatti, le stime parlavano di 300mila persone pronte a ritirarsi entro la fine di quest'anno. " Stime prudenti. Chi diceva che ci sarebbe costato 15-20 miliardi faceva stime tendenziose. Nel 2019 risparmiamo 2,5 miliardi: siamo contenti" , le parole ottimistiche di Tridico.

A quel punto è intervenuto Oscar Giannino, che da questa stagione conduce "Circo Massimo" insieme a Massimo Giannini. " Dovremmo essere contenti dell'aggravio aggiuntivo? È deficit minore, non stiamo risparmiando ", ha attaccato Giannino, scatenando la reazione indispettita di Tridico. Il presidente dell'Inps ha provato a ripetere più volte che il tesoretto accumulato quest'anno da quota 100 " è risparmio inserito ad aprile nel decreto Salva-conti ", ma il giornalista ha continuato a incalzarlo fino a sentirsi dire: " Con chi sto parlando? ". All'inizio Giannino ha preferito non rispondere, continuando a contestare le parole di Tridico, prima di decidersi a rivelare la propria identità. Quindi la discussione è tornata sui binari della pacatezza, con il presidente dell'Inps e il giornalista che hanno nuovamente ribadito le proprie idee. "Non è un risparmio", "Sì che lo è, e l'anno prossimo ci attesteremo sulla stessa cifra. Sono soldi - ha concluso Tridico - che saranno messi in un altro decreto, un decreto Salva-conti-bis, e usati per qualcos'altro" .