Rachele Mussolini accusa: ​"Facebook ha censurato gli auguri a mio nonno"

Facebook censura Rachele Mussolini. "Con mio grande dispiacere hanno CENSURATO il post dove da nipote facevo gli auguri a mio nonno Benito....... Allora eliminate e censurate pure la sottoscritta!!!!!! Che vergogna......" , ha denunciato la consigliera comunale di Roma eletta con la lista ‘Giorgia Meloni sindaco’.

Rachele è figlia del jazzista Romano Mussolini e, di conseguenza, è nipote del Duce, di cui oggi ricorre l'anniversario della nascita. Una data che è stata ricordata anche dall'HuffPost per criticare Matteo Salvini. Il ministro dell'Interno, infatti, su Facebook, ha risposto alle critiche che gli sono state rivolte ultimamente con lo slogan mussoliniano "Tanti nemici, tanto onore". Una citazione che ha mandato su tutte le furie la sinistra nostrana tanto che il presidente del Lazio Nicola Zingaretti, candidato in pectore alla segreteria del Pd, ha attaccato: "Mussolini ha distrutto e umiliato l'Italia con un drammatico prezzo di sangue. Se questo è l'obiettivo di Salvini, i suoi nemici sono gli Italiani. Ma forse fa queste boutade per nascondere la verità: il governo, a parte le chiacchiere, è un fallimento".