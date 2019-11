Raffica di perquisizioni sui finanziatori di Open, l'ex fondazione renziana

Un nuovo terremoto scuote la galassia renziana. Questa mattina, come riporta l'agenzia Adnkronos, i militari della Guardia di Finanza hanno fatto scattare perquisizioni nel capoluogo toscano e in altre dieci città italiane. Nel mirino delle Fiamme Gialle, in seguito alle indagini della procura di Firenze, c'è la Fondazione Open di cui era presidente Alberto Bianchi, l'avvocato finito nei guai lo scorso settembre per "traffico d'influenze illecite" per prestazioni professionali che secondo il suo legale, Antonio D'Avirro, "sono perfettamente legittime" . La Fondazione Open, attiva dal 2012 al 2018, era nata per sostenere le iniziative politiche di Matteo Renzi. Tra queste c'era anche la Leopolda, il convegno politico ideato da Renzi e Giuseppe Civati nel 2010 e che tuttora si tiene, a cadenza annuale, nell'ex stazione di Porta al Prato.

Nel mirino i finanziatori di Renzi

Da Firenze a Milano, da Torino a Roma. La rete dei finanziatori della fondazione vicina a Renzi è capillare in tutto il Paese. Almeno venti le abitazioni e gli uffici perquisiti. Si arriva fino Napoli, Parma, Bari, La Spezia, Pistoia, Alessandria e Modena. E questa mattina, alle prime luci dell'alba, i finanzieri hanno effettuato un maxi blitz per riuscire a mettere le mani su chiunque avesse versato soldi a Bianchi che da metà settembre risulta indagato per traffico di influenze illecite (articolo 346 bis del codice penale). Reato che l'avvocato avrebbe commesso ininterrottamente tra il 2016 e il 2018. Non solo. Il procuratore capo Giuseppe Creazzo e il procuratore aggiunto Luca Turco, titolare dell'indagine, stanno procedendo anche per reati in violazione della legge sul finanziamenti dei partiti politici. Secondo quanto apprende l'agenzia AdnKronos, i soggetti perquisiti (imprenditori o rappresentanti legali di società) sarebbero stati infatti tra i finanziatori della Fondazione Open a sostegno le attività politiche di Renzi.

Le accuse alla fondazione Open

Bianchi è considerato uno dei più stretti collaboratori di Renzi. Fa parte di quel "Giglio Magico" che consiglia e sostiene l'ex presidente del Consiglio, oggi a capo del nuovo partito "Italia Viva". A settembre, nel suo studio di via Palestro a Firenze, i militari delle Fiamme Gialle hanno sequestrato i documenti che inquadrano le attività della Fondazione Open. È da quelle carte che sono riusciti a risalire ai nominativi dei finanziatori dell'attività politica dello stesso ente. Dall'esame dei verbali delle operazioni compiute dalla Guardia di Finanza, secondo la ricostruzione della procura, emergerebbe che Open ha agito da "articolazione di partito politico" . Ha destato, per esempio, molti sospetti negli inquirenti la costituzione del "comitato per Matteo Renzi segretario (del Partito democratico, ndr)" e la successiva campagna eettorale per le primarie di partito nel 2013. Non solo. Sotto la lente di ingrandimente sarebbe finita anche la campagna elettorale per il referendum costituzionale del 2016.