Raggi: "M5S va avanti con Grillo Incompetenti? Rido..."

Virginia Raggi ospite di Non è l'Arena di Massimo Giletti su la7, parla degli equilibri nel Movimento Cinque Stelle e delle voci di un passo di lato di Grillo: "Il garante Beppe Grillo resta nel Movimento. Noi stiamo andando avanti più compatti di prima sul programma in cui tutti ci riconosciamo. Siamo coesi". Poi parla della sua Giunta e avvisa gli assessori: chi non coindivide il programma è fuori. "Ad ogni porta che apriamo escono cadaveri. Continuiamo a trovare problemi. Ma abbiamo chiuso il bilancio in tempo». Incalzata sul continuo cambio di assessori nella sua giunta, Raggi spiega: «Sicuramente ci sono state anche delle scelte che non sono state felici. Finché gli assessori si riconoscono in quel programma, bene; altrimenti se non lo sono più o se ne vanno via loro o li caccio io, e lo farò ancora se serve a realizzare il nostro programma".



Poi parla dell'emrgenza rifiuti che ha colpito la Capitale e il braccio di ferro con l'Emilia per lo smaltimento: "ando l‘Emilia ha autorizzato il trasferimento dei rifiuti, i prezzi oscillavano tra i 200 e i 180 a tonnellata, quindi Ama ha scelto una Regione diversa, l’Abruzzo, dove il costo è inferiore». E aggiunge: «Io non ho il potere di dire ad Ama nulla, non posso dire ad Ama che cosa fare altrimenti sarebbe un’interferenza non consentita dalla legge. Tutti questi attacchi» sul tema dei rifiuti «sono dovuti dal fatto che siamo in campagna elettorale". Infine parla del figlio e della sua vita privata: "Mio figlio lo vedo un po’ poco, anche i miei amici, sicuramente la vita privata viene compressa, ma lo sapevo. Cerco di stare con mio figlio appena posso. A mio figlio manca la mamma come accade, in questi casi, a molti bambini. Diciamo che il sabato e la domenica cerco di ritagliarmeli per lui". Infine dà un voto alla sua esperienza da sindaco: "Confermo il voto 7,5 che mi sono data...Noi continuiamo a scavare, cercare".